Makinede çizilen bardakları 3 dakikada güneş gibi parlatıyor! Hem de 2 malzemeyle...

Günlük kullanımda özellikle bulaşık makinesinde yıkanan cam bardaklar zamanla matlaşmaya başlar. Bu matlaşma genellikle çizilmeler ve kireçlenmelerden kaynaklanır. Ancak, birçok kişi bu sorunlara karşı etkili bir çözümün olmadığını düşünmektedir. Ancak, sadece 2 malzeme kullanarak bardaklarınızı yeniden parlatabilirsiniz. İşte güneş gibi parlatan o yöntem...