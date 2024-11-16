16 Kasım 2024, Cumartesi
Limonlu su hakkında doğru bilinen yanlışlar! O hastalığı tetikliyor
Metabolizmayı hızlandırdığı ve zayıflamayı kolaylaştırdığı iddialarıyla son yıllarda popülerleşen limonlu su, özellikle detoks programlarında sıkça tercih ediliyor. Birçok kişi, sabahları aç karnına içilen limonlu suyun kilo verme sürecine yardımcı olduğuna inanıyor. Ancak uzmanlar, aşırı tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:14