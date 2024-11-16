Limonlu su hakkında doğru bilinen yanlışlar! O hastalığı tetikliyor

2. Aşırı Demir Depolanması

Limon, vücuttaki demir emilimini artıran bir besin maddesidir. Ancak, demir seviyeleri normal olan bireyler için aşırı limonlu su tüketimi, vücutta fazla demir birikmesine neden olabilir. Bu durum, demir toksisitesine yol açarak iç organlara zarar verebilir. Demir emilimi düşük olan kişiler için limonlu su genellikle bir sorun teşkil etmez, ancak demir depolama problemi olan kişiler için dikkatli olunmalıdır.