Lazer Epilasyon Yaptırmadan Önce Bunu Okuyun! Canan Karatay'dan Şok Eden Açıklama!

Günümüzde estetik ve hijyenik nedenlerle birçok kişi istenmeyen tüylerden kurtulmak amacıyla lazer epilasyon yöntemine başvuruyor. Ancak bu popüler yöntem hakkında sağlık profesyonelleri arasında çeşitli endişeler bulunuyor. Özellikle Prof. Dr. Canan Karatay, lazer epilasyonun insan sağlığı üzerindeki olası zararlarına dikkat çekiyor. Karatay, lazer epilasyon işleminin vücudu ağır metale teslim ettiğini ve doğallığı yok ettiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL