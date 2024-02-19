Kütür kütür turşu yapmanın sırrı buymuş! Bu yöntemle asla erimiyor...

Yemeklerin vazgeçilmezi olan turşu, hem lezzetli olması hem de sağlık açısından faydalı olmasıyla öne çıkan besinlerden biridir. Sağlıklı ve doğal bir atıştırmalık olan turşu, genellikle yaz aylarında kurulur ve kışın da tüketilir. Ancak, bazen istenilen lezzeti vermez ve yumuşayabilir. İşte kütür kütür turşu yapmanın püf noktaları...