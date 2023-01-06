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Haberler Galeri Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

Bazı besinler hemen herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak uzmanlar bu besinler konusunda vatandaşları uyarıyor. Hemen her gün tüketilen bazı besinler kansere davetiye çıkartırken bazıları da beyni öldürüyor. Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? Hangi besinler kansere davetiye çıkartıyor? İşte gün içerisinde severek tükettiğimiz ancak zararlı o besinler...

Giriş Tarihi: 06.01.2023 16:26
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Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

Hemen her gün tüketilen o besinler kansere davetiye çıkarıyor. İşte kansere sebep olan sağlıksız o besinler.

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Zararlı içerik: Trans yağlar

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

TAVUK NUGGET

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

İŞLENMİŞ ET

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

BEYAZ UN

Zararlı içerik: Klor dioksit

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Kimi kansere davetiye çıkartıyor kimi de beyni öldürüyor 🍔 Herkes severek tüketiyor

CİPS

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat