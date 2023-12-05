Kansere karşı kalkan! Japonlar ısrarla bu çayı öneriyor

Doğal antibiyotik özelliği sayesinde birçok hastalığa karşı kalkan olan sarımsak, en yararlı besinlerin başında geliyor. Kolesterolden kan şekerine kadar birçok hastalıkta dengeleyici olarak kullanılan sarımsağın çayı da şifa dağıtıyor. Özellikle Japon doktorlar tarafından ısrarla önerilen sarımsak çayı bazı kanser türlerine karşı koruyor. İşte sarımsak çayının faydaları...