Kan şekerinizi anında dize getirecek! İbn-i Sina reçetesi: Kahvaltıdan önce…

Karahindiba: Şifa Deposu Bir Bitki

Doğada hemen her hastalık için bir çözüm sunan bitkiler arasında karahindiba, besin değeri ve sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çekiyor. A ve C vitaminleri ile potasyum açısından zengin olan bu bitki, hem geleneksel hem de modern tıpta tedaviyi destekleyici bir ürün olarak kullanılıyor. İbn-i Sina, bin yıl önce yazdığı tıp kitabında, karahindibanın özellikle kan şekerini dengeleyici özelliğine vurgu yapıyor.