17 Kasım 2024, Pazar
Kan şekerinizi anında dize getirecek! İbn-i Sina reçetesi: Kahvaltıdan önce…
Günümüzde şeker hastalığı artan düzensiz beslenme alışkanlıkları ve işlenmiş gıdaların tüketimiyle yaygınlaşmaya devam ediyor. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle dikkat çeken bu hastalık kilo artışının yanı sıra birçok başka sağlık sorununa da yol açıyor. Ancak tarih boyunca sağlık alanında çığır açan İbn-i Sina, asırlık reçeteleriyle bu duruma doğal çözümler sunmuştu. İşte kan şekerini dengelemeye yardımcı olan ve tatlı isteğini azaltabilecek o özel formül...
Giriş Tarihi: 17.11.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:43