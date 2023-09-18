18 Eylül 2023, Pazartesi
Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor
En sevilen kuruyemişlerden olan beyaz leblebinin yüksek besin değeri sayesinde birçok faydası bulunuyor. Nohudun kavrulmasıyla elde edilen beyaz leblebi, damar daralmasının önüne geçerken kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Ancak faydaları bununla sınırlı değil! İşte beyaz leblebinin yararları...
Giriş Tarihi: 18.09.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 13:32
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10