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Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

En sevilen kuruyemişlerden olan beyaz leblebinin yüksek besin değeri sayesinde birçok faydası bulunuyor. Nohudun kavrulmasıyla elde edilen beyaz leblebi, damar daralmasının önüne geçerken kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Ancak faydaları bununla sınırlı değil! İşte beyaz leblebinin yararları...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 13:32
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Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

Leblebi besin değeri yüksek olan bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyacı olan bazı vitamin ve minerallerin eksikliğini giderir.

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Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

Özellikle sporcuların egzersiz öncesi tükettiği bu besin sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini içermektedir.

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Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI NELEDİR?

– Beyaz leblebi midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının yaşanma riskini azaltır.

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Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

UZUN SÜRE TOK TUTAR

– Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi içerdiği lif maddesi sayesinde uzun süre tokluk verirken, kısa sürede de kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği az yağ nedeniyle bölgesel kilo almayı da önler.

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Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ AZALTIR

– Lif madde sayesinde hem kilo vermede yardımcı olur hem de kolesterol seviyesini dengede tutarak kalp krizi ve felç gibi hastalıkların yaşanma riskini azaltır. Özellikle damar daralmasını önler.