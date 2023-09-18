Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor! Günde bir avuç tüketmek yetiyor

En sevilen kuruyemişlerden olan beyaz leblebinin yüksek besin değeri sayesinde birçok faydası bulunuyor. Nohudun kavrulmasıyla elde edilen beyaz leblebi, damar daralmasının önüne geçerken kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Ancak faydaları bununla sınırlı değil! İşte beyaz leblebinin yararları...