27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu'da yetişiyor! "Meğer sıcak suya atarak..."

Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu'da yetişiyor! "Meğer sıcak suya atarak..."

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, bu yılın karabuğday hasadı heyecanla başladı. Mayıs ayında ekilen karabuğdaylar, çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı olarak dikkat çekerken, sağlık açısından sunduğu birçok fayda ile de ön plana çıkıyor. Gluten içermeyen bu besin, Japonların sabah akşam çay olarak tükettiği ve uzun yaşamlarının sırrı olarak bilinen karabuğdayın, bölge çiftçileri için de ekonomik bir kazanç kapısı açtığı belirtiliyor. Karabuğdayın çeşitli hastalıklara karşı sunduğu doğal çözüm ve sağlığa olan katkıları, onu gün geçtikçe daha fazla tercih edilen bir ürün haline getiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:42
Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu’da yetişiyor! Meğer sıcak suya atarak...

Mayıs ayında ekilen karabuğdayların hasadına başlandı. Gluten içermemesi nedeniyle çölyak hastaları için önemli bir beslenme kaynağı olarak bilinen karabuğday, hem sağlık faydaları hem de besleyici içeriği ile dikkat çekiyor. Çiftçiler, bu yılki hasatla birlikte karabuğdayın sunduğu ekonomik avantajlardan memnun kalırken, bu doğal ürünün sağlık üzerindeki olumlu etkileri de bölgedeki tarım faaliyetlerini destekliyor.

Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu’da yetişiyor! Meğer sıcak suya atarak...

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde karabuğday ekimi yapan çiftçiler, bu yıl elde ettikleri verimden büyük memnuniyet duyuyor. Karabuğday, çölyak hastalarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak üretiliyor. Çiftçiler, karabuğdayı un haline getirerek Türkiye genelinde çölyak hastalarına ulaştırıyor.

Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu’da yetişiyor! Meğer sıcak suya atarak...

İhsangazi'de karabuğday ekimi yapan çiftçilerden Yasin Ciğerci, "Üç yıl önce karabuğdayı deneme amaçlı ekmeye başladık. Bu yıl ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Geleneksel buğdaydan farklı olan bu ürünün ekimini talebe göre artırdık ve taş değirmenimizde öğüterek tüm Türkiye'ye ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu’da yetişiyor! Meğer sıcak suya atarak...

Karabuğdayın Sağlık Üzerindeki Etkileri

Karabuğday, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini desteklerken, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Magnezyum ve lif bakımından zengin olan karabuğday, kalp sağlığını koruma konusunda da faydalı olabilir. Ayrıca, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine katkı sağlıyor.

Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu’da yetişiyor! Meğer sıcak suya atarak...

Japon Mutfağında Karabuğday Çayı: Soba-Çay

Karabuğdayın popüler tüketim şekillerinden biri de çay olarak hazırlanmasıdır. Japonya'da 'soba-cha' adıyla bilinen bu çay, karabuğdayın kabukları çıkarıldıktan sonra kavrulan tanelerinin sıcak suya batırılmasıyla elde ediliyor. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen bu çay, sağlık açısından pek çok fayda sunuyor.