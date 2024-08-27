27 Ağustos 2024, Salı
Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu'da yetişiyor! "Meğer sıcak suya atarak..."
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, bu yılın karabuğday hasadı heyecanla başladı. Mayıs ayında ekilen karabuğdaylar, çölyak hastaları için önemli bir besin kaynağı olarak dikkat çekerken, sağlık açısından sunduğu birçok fayda ile de ön plana çıkıyor. Gluten içermeyen bu besin, Japonların sabah akşam çay olarak tükettiği ve uzun yaşamlarının sırrı olarak bilinen karabuğdayın, bölge çiftçileri için de ekonomik bir kazanç kapısı açtığı belirtiliyor. Karabuğdayın çeşitli hastalıklara karşı sunduğu doğal çözüm ve sağlığa olan katkıları, onu gün geçtikçe daha fazla tercih edilen bir ürün haline getiriyor.
Giriş Tarihi: 27.08.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 14:42