Japonların şifa ve uzun yaşam sırrı Kastamonu'da yetişiyor! "Meğer sıcak suya atarak..."

Japon Mutfağında Karabuğday Çayı: Soba-Çay

Karabuğdayın popüler tüketim şekillerinden biri de çay olarak hazırlanmasıdır. Japonya'da 'soba-cha' adıyla bilinen bu çay, karabuğdayın kabukları çıkarıldıktan sonra kavrulan tanelerinin sıcak suya batırılmasıyla elde ediliyor. Hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen bu çay, sağlık açısından pek çok fayda sunuyor.