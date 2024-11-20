Japonlar bardak bardak içiyor! Tıkalı damarları açıyor! Yeşil çaydan bile etkili...

Probiyotik Kaynağı

Kombucha, güçlü probiyotik özellikleri sayesinde bağırsak sağlığını önemli ölçüde destekler. Fermente bir içecek olduğu için, bağırsak florasındaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak sindirim sistemini düzenler. Bu, kabızlık, gaz, şişkinlik gibi sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kombucha, içerdiği antioksidanlar ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki C vitamini ve diğer bileşikler, vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı korur. Düzenli kombucha tüketimi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir.