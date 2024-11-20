20 Kasım 2024, Çarşamba
Japonlar bardak bardak içiyor! Tıkalı damarları açıyor! Yeşil çaydan bile etkili...
Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen kombucha, fermente bir çay olarak biliniyor. Uzak Doğu'nun binlerce yıllık geleneksel içeceklerinden biri olan kombucha, dünya çapında popülerleşmeye devam ediyor. İçeriğindeki probiyotikler, antioksidanlar ve vitaminlerle sağlığa pek çok fayda sağlıyor. İşte kombucha hakkında bilinmeyenler…
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:10