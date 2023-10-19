19 Ekim 2023, Perşembe
İbrahim Saraçoğlu tarifi: Günde 1 bardak içen hasta olmuyor! Gribin korkulu rüyası...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kış aylarını sağlıkla atlatmanın sırrını paylaştı. Soğuk hava, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların arttığı dönemlerde bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin ve hastalıklardan korunmanın formülünü verdi. Prof. Dr. Saraçoğlu'nun önerdiği mucizevi çayı içerek sabah akşam sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 19.10.2023 22:21 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 22:30
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13