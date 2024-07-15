İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazdığı sağlık reçeteleri, günümüze de ışık tutuyor. Günümüzde birçok insan, genç kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için çeşitli yöntemler arayışındadır. İbn-i Sina'nın önerdiği bir besin, bugün hala geçerliliğini koruyor ve gençlik iksiri olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu mucizevi besin, ciltteki kırışıklıkları da önlemeye yardımcı oluyor.