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İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazdığı sağlık reçeteleri, günümüze de ışık tutuyor. Günümüzde birçok insan, genç kalmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için çeşitli yöntemler arayışındadır. İbn-i Sina'nın önerdiği bir besin, bugün hala geçerliliğini koruyor ve gençlik iksiri olarak adlandırılıyor. Ayrıca bu mucizevi besin, ciltteki kırışıklıkları da önlemeye yardımcı oluyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 09:54
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İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

Genç kalmak isteyen birçok insan, çeşitli cilt bakım ürünlerini kullanmanın yanı sıra kolajen üretimini destekleyen besinleri tercih ediyor.

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İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

Tam bu noktada İbn-i Sina'nın asırlar önce önerdiği bir besin öne çıkıyor.

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İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği bu mucizevi besin kenevir tohumudur.

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İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

Bu besin, yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasına yardımcı olabilirken, doğal kolajen içeriği ile de cilt sağlığını destekleyebiliyor.

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İbni Sina asırlar önce yazdı! Uzun yaşamın sırrı bu besinde! 1 bardak sütle için...

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği bu mucizevi besin kenevir tohumudur. Kenevir tohumu, genç hücre sayısının artmasına katkıda bulunabilir ve cilt yapısını yenilemede önemli rol oynayabilir.