İbn-i Sina'nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor: Kolesterol, eklem ağrıları, sindirim...

Mucizevi tarifleri ile bilinen İbn-i Sina'nın, önerileri tam bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa derman olan İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçeteleri, günümüze ışık tutuyor. Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler her derde deva olmayı başarıyor.

ahaber.com.tr Giriş: 11.07.2024 11:38 Güncelleme: 11.07.2024 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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