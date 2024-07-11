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İbn-i Sina'nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor: Kolesterol, eklem ağrıları, sindirim...

Mucizevi tarifleri ile bilinen İbn-i Sina'nın, önerileri tam bir şifa kaynağı. Birçok hastalığa derman olan İbn-i Sina'nın binlerce yıllık reçeteleri, günümüze ışık tutuyor. Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler her derde deva olmayı başarıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 11:38 Güncelleme: 11.07.2024 11:53
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İbn-i Sina’nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor...

İbn-i Sina, İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli bilim insanlarından biridir.

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İbn-i Sina’nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor...

İbn-i Sina'nın kitabında belirttiği bu baharatların, hem sağlık hem de zeka açısından birçok faydası bulunuyor.

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İbn-i Sina’nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor...

İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutuyor.

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İbn-i Sina’nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor...

Zerdeçal

Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür, eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.

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İbn-i Sina’nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor...

Zencefil

Sindirimi kolaylaştırır, hafızayı kuvvetlendirir ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir.