İbn-i Sina'nın asırlık tarifi! Her tutamında mucizevi şifa sunuyor: Kolesterol, eklem ağrıları, sindirim...

İbn-i Sina, İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli bilim insanlarından biridir. İbn-i Sina'nın kitabında belirttiği bu baharatların, hem sağlık hem de zeka açısından birçok faydası bulunuyor. İbn-i Sina binlerce yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında verdiği öneriler ve reçetelerle günümüze ışık tutuyor. Zerdeçal Bağışıklık sistemini güçlendirir, kolesterolü düşürür, eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır. Zencefil Sindirimi kolaylaştırır, hafızayı kuvvetlendirir ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Zencefil Kas ağrılarını dindirir ve kan şekerini düzenler. Hardal Hardal, zengin bir A vitamini kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde göz sağlığına iyi gelir. Hardal Aç karnına alındığında zekayı artırır, balgamı önler, sinüsleri açar, bronşite iyi gelir, dalak hastalıklarına faydalıdır.