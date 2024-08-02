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İbn-i Sina'nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

Günümüzde birçok kişi, unutkanlık ve hafıza sorunlarıyla mücadele ediyor. Unutkanlık genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, gençler arasında da sıkça görülen bir sorun haline gelmiş durumda. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü ve bilgileri hatırlayamama gibi belirtiler, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ancak, İbn-i Sina, asırlar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte o baharat...

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 10:02 Güncelleme: 02.08.2024 10:02
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İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

Günümüzde güçlü bir hafıza, pek çok kişinin arzuladığı ve önemsediği bir niteliktir. Bin yıl öncesine dayanan tıp alimi İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında, baharatların hafızayı güçlendirebileceğine dair önerileri yer alıyor.

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İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

İbn-i Sina'nın hafıza ve zeka için önerdiği başlıca baharatlar arasında zencefil, hardal ve zerdeçal öne çıkıyor.

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İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

Özellikle kış aylarında baharatların sağlık üzerindeki etkisinden yararlanmak önemlidir. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, sıkça duyduğumuz ve mutfağımızda bulunan özellikli baharatlar arasında yer alıyor.

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İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

İşte İbn-i Sina'nın önerdiği 3 beyin baharat:

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil, aynı zamanda hafızayı güçlendirir. Bulanık görme problemlerine iyi gelir ve sindirim sistemi için faydalıdır.

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İbn-i Sina’nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

Zerdeçal: Ruh sağlığına katkı sağlayan zerdeçal, nörolojik hastalıklara şifa olabilir. Ayrıca, kusmayı önleyici etkisiyle bilinir.