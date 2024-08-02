İbn-i Sina'nın 1000 yıllık şifa kitabından çıktı! Zeka açan tek baharat! 1 tutam tüketirseniz...

Günümüzde birçok kişi, unutkanlık ve hafıza sorunlarıyla mücadele ediyor. Unutkanlık genellikle yaşla birlikte artış gösterse de, gençler arasında da sıkça görülen bir sorun haline gelmiş durumda. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü ve bilgileri hatırlayamama gibi belirtiler, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Ancak, İbn-i Sina, asırlar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb kitabında bir baharatın hafızayı kuvvetlendirdiğini söylüyor. İşte o baharat...