02 Mart 2024, Cumartesi
İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...
İbn-i Sina'nın yıllar önce kaleme aldığı 'Küçük Tıp Kanunu' kitabında yer alan hastalıklar için önerdiği tarifler, günümüzde de uygulanıyor. Öksürük, mevsim geçişlerinde artış gösterebilen bir rahatsızlıktır ve özellikle gece vakitlerinde krizler şeklinde daha fazla ortaya çıkabilir. Özellikle kuru öksürüğü kesmek için İbn-i Sina'nın önerdiği bir yöntem bulunmaktadır. İşte öksürüğü geçiren ilaç gibi tarif...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 13:30
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