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İbn-i Sina'dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...

İbn-i Sina'nın yıllar önce kaleme aldığı 'Küçük Tıp Kanunu' kitabında yer alan hastalıklar için önerdiği tarifler, günümüzde de uygulanıyor. Öksürük, mevsim geçişlerinde artış gösterebilen bir rahatsızlıktır ve özellikle gece vakitlerinde krizler şeklinde daha fazla ortaya çıkabilir. Özellikle kuru öksürüğü kesmek için İbn-i Sina'nın önerdiği bir yöntem bulunmaktadır. İşte öksürüğü geçiren ilaç gibi tarif...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 13:30
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İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...

Ünlü tıp bilgini İbn-i Sina, hastalıkların tedavisinde doğal ürünleri tercih etmiştir. Öksürük, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bu karışım, binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelen ve hala etkisini gösteren bir tedavi yöntemidir.

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İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...

ÖKSÜRÜĞÜ BIÇAK GİBİ KESİYOR

-250 gram kuru incir
-1 litre zeytinyağı

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İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...

Tarifin hazırlanışı şu şekildedir:

-Öncelikle incirleri iyice yıkayın ve küp küp kesin.
-Kesilmiş incirleri bir kavanoza yerleştirin.

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İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...

-Üzerine 1 litre zeytinyağını ekleyin.
-Kavanozu sıkıca kapatın ve 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin.
-Beş günün sonunda, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez bu karışımdan bir miktar tüketebilirsiniz.

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İbn-i Sina’dan asırlık reçete: Öksürük boğaz ağrısı ne varsa kesiyor! 250-300 gram...

Bu formül, özellikle astım ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadelede etkili olabilir ve balgam söktürücü olarak kullanılabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu kürü uygulamadan önce uzman doktora danışmanız gerekir.