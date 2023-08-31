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İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

İbn-i Sina, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan köklü bir mirasla, vücut sağlığına yönelik fayda sağlayan bitkisel reçeteleriyle tanınıyor. Onun El-Kanun fi't-Tıb adlı eseri, vücudu temizlemeye yönelik bitkiler hakkında sunduğu bilgilerle dikkat çekiyor. Tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. İşte vücuda adeta reset atan sebze...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.08.2023 13:34
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İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

Tıbbın öncülerinden İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb adını taşıyan eserinde, vücudu temizlemeye yönelik bitkiler konusunda kapsamlı bilgiler sunuyor. "Tıbbın Babası" olarak da anılan İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı bu reçeteler, günümüzde hala ilgiyle kullanılmaktadır. İçerdikleri bitkisel öğelerle pek çok sağlık sorununa çözüm sunma potansiyeli taşıyan bu tarifler, vücudun doğal denge ve temizliğini desteklemekte büyük rol oynamaktadır.

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İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

Ispanak:

Bu bitki E, C, B ve A vitaminleri bakımından zengin. Ayrıca magnezyum, demir ve kalsiyum barındırıyor.

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İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

Besin değeri yüksek olan ıspanak, içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığına da faydalıdır. Ek olarak, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma etkisi bulunuyor.

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İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bitkiler, insan sağlığına büyük faydalar sağlıyor.

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İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

Söz konusu bitkiler vücudu temizleyerek, sağlıklı yaşam konusunda büyük ölçüde fayda sağlıyor.