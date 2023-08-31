İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor

Tıbbın öncülerinden İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıb adını taşıyan eserinde, vücudu temizlemeye yönelik bitkiler konusunda kapsamlı bilgiler sunuyor. "Tıbbın Babası" olarak da anılan İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı bu reçeteler, günümüzde hala ilgiyle kullanılmaktadır. İçerdikleri bitkisel öğelerle pek çok sağlık sorununa çözüm sunma potansiyeli taşıyan bu tarifler, vücudun doğal denge ve temizliğini desteklemekte büyük rol oynamaktadır.