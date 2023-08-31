31 Ağustos 2023, Perşembe
İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor
İbn-i Sina, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar uzanan köklü bir mirasla, vücut sağlığına yönelik fayda sağlayan bitkisel reçeteleriyle tanınıyor. Onun El-Kanun fi't-Tıb adlı eseri, vücudu temizlemeye yönelik bitkiler hakkında sunduğu bilgilerle dikkat çekiyor. Tıbbın öncülerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın reçetesi, bin yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır. İşte vücuda adeta reset atan sebze...
Giriş Tarihi: 31.08.2023 13:34
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