06 Ağustos 2024, Salı
İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...
Yaş ilerledikçe saçlardaki beyazlar gözle görülür şekilde artar. Saçların beyazlaması, yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak genetik faktörler nedeniyle bazı insanlar erken yaşlarda da beyaz saç telleriyle karşılaşabilir. Beyaz saçlardan şikayetçiyseniz, bu durumu engellemek için doğal çözüm önerileri mevcut. İşte İbn-i Sina'nın asırlar önce önerdiği tarif...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:40