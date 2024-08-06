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Haberler Galeri İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

Yaş ilerledikçe saçlardaki beyazlar gözle görülür şekilde artar. Saçların beyazlaması, yaşlanmanın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak genetik faktörler nedeniyle bazı insanlar erken yaşlarda da beyaz saç telleriyle karşılaşabilir. Beyaz saçlardan şikayetçiyseniz, bu durumu engellemek için doğal çözüm önerileri mevcut. İşte İbn-i Sina'nın asırlar önce önerdiği tarif...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:40
İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

İbn-i Sina, saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olan formülüyle dikkat çekiyor. Tam bin yıl önce yazılan bu formül, doğal bileşenleri sayesinde saçların beyazlamasına engel olma potansiyeline sahip. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu formül, kimyasal boyalara başvurmadan sağlıklı ve doğal bir çözüm arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.

İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

SICAK YAĞLAR (KATRAN)

Katran ülkemizin birçok noktasında yetişen bir bitkidir. Doğanın mucizelerinden olan katran bitkisi ile saç beyazlamasını önleyebilirsiniz.

İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

KEÇİBOYNUZU YAĞI

Keçiboynuzu besleyici değerleri oldukça yüksek bir besindir. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler besleyici özelliğe sahiptir. İbn-i Sina'nın reçetesine göre keçiboynuzu yağı saç beyazlamasını önlemektedir.

İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

ÇÖREK OTU YAĞI

Mutfaklarımızda sıkça kullanılan çörek otu ve çörek otu yağının birçok faydası bulunmaktadır. Çörek otu ve çörek otu yağına ilgi hergün artarak devam etmektedir.

İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

BAN OTU YAĞI

Ban otu yağı hem saç çıkarma konusunda hem de saç beyazlamasını önleme konusunda etkili bir besindir..