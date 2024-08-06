İbn-i Sina 1000 yıl yazdığı şifalı formül: Beyaz saç tellerinden kuaföre gitmeden kurtulun...

İbn-i Sina, saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olan formülüyle dikkat çekiyor. Tam bin yıl önce yazılan bu formül, doğal bileşenleri sayesinde saçların beyazlamasına engel olma potansiyeline sahip. Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bu formül, kimyasal boyalara başvurmadan sağlıklı ve doğal bir çözüm arayanlar için ideal bir seçenek sunuyor.