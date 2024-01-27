27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

İbn-i Sina, tıp alanındaki bilgisi ve etkileyici eserleriyle Tıbbın Babası olarak anılan Orta Çağ İslam düşünürü ve hekimi olarak bilinir. Asırlar öncesinde yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde dahi ilgi çekmeye devam ediyor. İbn-i Sina'nın önerilerinden biri, zeka gelişimine katkı sağlayan bir baharatı içeriyor, ki özellikle okul çağındaki çocuklara bu baharatın tüketilmesi öneriliyor.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:44
  • 1
  • 8
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

Tıp alanındaki büyük katkılarıyla tanınan İbn-i Sina, "El-Kanun fi't-Tıb" adlı eserinde zeka gelişimine katkı sağlayabilen bir baharattan bahsetmiştir. Unutkanlık eskiden sadece ileri yaşlardaki bireylerde görülüyordu, ancak günümüzde genç yaşlarda da sıkça karşılaşılan bir sorun haline geldi. İşte unutkanlığa karşı İbn-i Sina'nın önerdiği baharat...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

İbn-i Sina'nın hardal önerisi, zekâyı artırıcı etkileriyle dikkat çekiyor.

  • 3
  • 8
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

Aç karnına tüketildiğinde zekâyı güçlendirebileceği düşünülen hardal, İbn-i Sina'nın tıbbi gözlemlerine dayanarak önerdiği bir baharattır.

  • 4
  • 8
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

HARDALIN FAYDALARI

Aç karnına alınırsa zekâyı artırır.

Balgamı önler.

Tütsüsü haşereleri kaçırır.

  • 5
  • 8
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor

Yüzü temizler ve derideki kanama izlerini yok eder.

Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılırsa iyi gelir.

Sinüsleri açan ilaçlardandır.