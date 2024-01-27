27 Ocak 2024, Cumartesi
İbn-i Sina 1000 yıl önce önerdi! 1 parçası hafızayı çelik gibi yapıyor
İbn-i Sina, tıp alanındaki bilgisi ve etkileyici eserleriyle Tıbbın Babası olarak anılan Orta Çağ İslam düşünürü ve hekimi olarak bilinir. Asırlar öncesinde yazdığı sağlık reçeteleri, günümüzde dahi ilgi çekmeye devam ediyor. İbn-i Sina'nın önerilerinden biri, zeka gelişimine katkı sağlayan bir baharatı içeriyor, ki özellikle okul çağındaki çocuklara bu baharatın tüketilmesi öneriliyor.
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:44
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