Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Yüksek tansiyon, kan basıncının olması gereken ideal değerlerin üzerinde olması durumunda gelişir. Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösteren yüksek tansiyon, kalpte damar tıkanıklığına, kalp krizine ve beyin kanamasına yol açabiliyor. Londra'da bir üniversitede yapılan araştırmaya göre yalnızca bu sebze ile yapılan doğal sıvı tüketimi hipertansiyon riskini azaltıp kalp sağlığını koruyor.

A Haber Giriş: 12.07.2024 15:09 Güncelleme: 12.07.2024 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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