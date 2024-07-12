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Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Yüksek tansiyon, kan basıncının olması gereken ideal değerlerin üzerinde olması durumunda gelişir. Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösteren yüksek tansiyon, kalpte damar tıkanıklığına, kalp krizine ve beyin kanamasına yol açabiliyor. Londra'da bir üniversitede yapılan araştırmaya göre yalnızca bu sebze ile yapılan doğal sıvı tüketimi hipertansiyon riskini azaltıp kalp sağlığını koruyor.

A Haber
Giriş: 12.07.2024 15:09 Güncelleme: 12.07.2024 15:09
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Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Yüksek tansiyon, atardamarlarda kanın normalden daha yüksek basınçla akması sonucu kan basıncının olması gerekenden daha yüksek olması durumudur. Tedavi edilmediğinde zamanla kalp hastalığı, felç ve birtakım sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

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Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Yüksek tansiyonun nedenleri genetik olabileceği gibi yaş ya da beslenme düzeni ile de bağlantılı olabilir. Özellikle yüksek tansiyon oluşumunun başlıca nedeni fazla tuz tüketimidir. Ancak araştırmalar beslenmede yapılan bazı değişikliklerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Londra'da bilim insanları yaptıkları çalışmada, düzenli olarak her gün pancar suyu içmenin kan basıncı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gözlemlediler.

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Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Araştırmacılar, pancarın kan basıncını düşürücü faydalarının, bitkide bulunan yüksek orandaki besin nitratlarından kaynaklandığını ifade ettiler.

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Her yudumunda şifa var! Yüksek tansiyon hastaları için mucizevi karışım...

Bu araştırmada tüketilen pancar ve yeşil yapraklı sebzelerden alınan günlük inorganik nitrat dozunun kan basıncını düşürmede neredeyse tıbbi müdahale kadar etkili olabildiği ortaya çıktı.