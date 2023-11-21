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Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat

Sık acıkan ve sık idrara çıkan kişiler için çok önemli uyarı geldi. Belirtilerin şeker hastalığının habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, aşırı kilolu olanların, stres altında yaşayan ve hareketsiz bir yaşam süren bireylerin daha büyük risk altında olduğunu belirtti. Beslenmenin diyabet üzerindeki etkisini anlatan Balkan, nasıl beslenilmesi gerektiğinden de bahsetti.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 17:08
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Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat

Uzmanlar; 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan 1'inin gebelik diyabetinden etkilendiğini ifade ediyor. Dünyada ise her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu fakat bunun yarısının diyabet olduğunu bilmediğini belirtiyor.

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Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat

Diyetisyen Cemre Balkan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında beslenme üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

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Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat

Hareketsiz yaşam sürenlerin diyabet riski altında olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Cemre Balkan şunları söyledi:

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Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat

"Ailesinde diyabet hastası olanlar, aşırı kilolu olanlar, 4 kg ve üzeri bebek doğuran anneler, stres altında yaşayan bireyler, polikistik over sendromu teşhisi alanlar ve hareketsiz yaşam süren bireyler diyabet açısından yüksek riskli diyebiliriz."

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Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat

"Diyabete genetik yatkınlığı olan çocuklarda virüslere bağlı enfeksiyonlar, gıdalardaki katkı maddeleri ve stres diyabeti tetikleyici faktör olabilir. Bunun yanında yapılan bütün araştırmalar çocuklarda tip 2 diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu göstermektedir. Tip 2 diyabet belirtilerine bakacak olursak hastalığın başlangıç şikayetleri çok barizdir. Bunlar; sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, sık acıkma, cilt yaralarının geç iyileşmesi şeklinde kendini gösterir"