21 Kasım 2023, Salı
Hareketsiz yaşayanlar risk altında! Bu belirtilere dikkat
Sık acıkan ve sık idrara çıkan kişiler için çok önemli uyarı geldi. Belirtilerin şeker hastalığının habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, aşırı kilolu olanların, stres altında yaşayan ve hareketsiz bir yaşam süren bireylerin daha büyük risk altında olduğunu belirtti. Beslenmenin diyabet üzerindeki etkisini anlatan Balkan, nasıl beslenilmesi gerektiğinden de bahsetti.
Giriş Tarihi: 21.11.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 17:08
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