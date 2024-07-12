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Güney Asya'nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

Özellikle Mısır ve Hindistan olmak üzere baharat kullanımında Asya mutfağı ilk sırada yer alıyor. Eklendiği yiyeceklere hem lezzet hem renk veren zerdeçalın, Mısırlıların ve Hindistanlıların zeka sırrı olduğu ortaya çıktı. Doğu bölgelerinde yüzyıllardır kullanılan bu bitkinin birçok faydası bulunuyor. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 10:36 Güncelleme: 12.07.2024 10:41
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Güney Asya’nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

Bağışıklığı güçlendirmesi ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle bilinen zerdeçal, eski çağlarda güzelliğin sırrı olarak karşımıza çıkmıştı. Özellikle doğu ülkelerinde zerdeçal ilaç olarak tüketiliyor ve her yemekte bulunuyor.

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Güney Asya’nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

Beyin sağlığına katkı sağlayan ve yaşlanmayı geciktirici niteliğiyle öne çıkan zerdeçalın antik çağlarda parfüm olarak kullanıldığı ve eski Mısır kraliçeleri Nefertiti ile Kleopatra'nın güzelliklerini korumak için zerdeçal kürleri uyguladığı kaynaklarda yer alıyor.

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Güney Asya’nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

İşte eski çağlardan beri tüketilen binbir türlü derde deva olan zerdeçalın tüm faydaları...

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Güney Asya’nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

Zerdeçal bağışıklığı güçlendirir

Eklem ağrılarını azaltır

İltihaplanmayı önler

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Güney Asya’nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

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