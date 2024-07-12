Güney Asya'nın zeka sırrı bu baharatta saklı! Tam bir şifa deposu...

Özellikle Mısır ve Hindistan olmak üzere baharat kullanımında Asya mutfağı ilk sırada yer alıyor. Eklendiği yiyeceklere hem lezzet hem renk veren zerdeçalın, Mısırlıların ve Hindistanlıların zeka sırrı olduğu ortaya çıktı. Doğu bölgelerinde yüzyıllardır kullanılan bu bitkinin birçok faydası bulunuyor. İşte tüm detaylar...