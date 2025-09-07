07 Eylül 2025, Pazar
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor! Ali Koç işaret etti: Yerli hoca ile çalışılırsa o isim olacak
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Birçok isimle ilgilenen sarı-lacivertli yönetimin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, yerli bir teknik direktör tercih etmeleri durumunda kimin göreve geleceğini de açıkladı. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:54