Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor! Ali Koç işaret etti: Yerli hoca ile çalışılırsa o isim olacak

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor. Birçok isimle ilgilenen sarı-lacivertli yönetimin başkanı Ali Koç, yeni teknik direktörle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, yerli bir teknik direktör tercih etmeleri durumunda kimin göreve geleceğini de açıkladı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:54
Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı sürüyor.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, kongre üyeleriyle bir araya geldi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, yeni teknik direktörün kim olacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Bir numaralı alternatifimiz Spalletti'ydi. Uzun uzun görüştük, ailecek bu sezon çalışmama kararı almışlar. 'Evet' diyecek noktaya geldi ama sonra ailece karar verdiler.

3-4 tane yabancıyla görüşüyoruz. Bence hakkıdır, yerli olacaksa İsmail Kartal olmalıdır. İsmail Kartal olsun diyen kadar olmasın diyen de camiada var. 'Niye yabancı hocada ısrar ediyorsunuz?' diyeceksiniz."

Bu sene kadromuz belki de tarihteki en kuvvetli kadromuz, kağıt üzerinde baktığınız zaman. Bu kadrodan Avrupa beklentileri var. Tahminim 11 oyuncudan 8-9'u yabancı olacak her maç.

Dolayısıyla yabancıların yönetimi, yıldızların yönetimi ve Avrupa tecrübesi de öne çıkıyor diğer yerli unsurlar kadar. İşimiz kolay değil, Alman ekolü isteyenler... Bir kısım oraya odaklandık. Çok iyi Portekizli hocalar var ama camia artık Portekizli hoca istemiyor, bunu anlayışla karşılıyorum.

1-2 gün içinde birini açıklayacağız. Kolay bir karar olmadığını da size ifade etmek zorundayım. Yerli de yabancı da alternatifler var. Yerlinin de yabancının da kendine göre artıları var, eksileri var."