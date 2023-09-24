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Ender Saraç'tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

Ender Saraç yağ yakıcı tarifini verdi! Haftada 1 kez uygulanması geren bu tarif karnı dümdüz yapıyor. Özellikle kış aylarında yavaşlayan metabolizmayla birlikte alınan kiloların kalıcı olmasını engelliyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok kişi, aldıkları kilolardan kurtulma hedefiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ünlü doktor Ender Saraç, zayıflamak isteyenlere tavsiye ettiği mucizevi çorba tarifi ile dikkat çekiyor. İşte, uygulanışı...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 17:30 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 17:30
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Ender Saraç’tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

Doktor Ender Saraç, dikkat çeken tarifleriyle kilo vermek isteyenlerin ilgi odağı oluyor. Saraç'ın özellikle detoks etkili, zayıflama çorbası tarifi, ödem atmanıza yardımcı olacak. Haftada 1 kez tüketilmesini öderilen bu tarif metabolizmayı hızlandırarak kısa sürede istediğiniz kiloya ulaşmanızı sağlayabilir. İşte, tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ender Saraç’tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBASI!

-1 adet orta boy lahana

-4-5 adet parmak ucu kadar parça doğranmış zencefil

-1 soğan

-3 diş sarımsak

-Az limon suyu

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Ender Saraç’tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

TÜKETİM ŞEKLİ

Bu malzemeleri doğrayın ve tencereye atarak çorba kıvamı elde edin.

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Ender Saraç’tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

1 gün boyunca yanında başka hiçbir şey yemeden tüm gün detoks ve zayıflama için bu çorbayı için.

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Ender Saraç’tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

Zayıflayana kadar haftada bir tekrarlayabilirsiniz.