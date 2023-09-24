Ender Saraç'tan kilo verdiren çorba tarifi! Tartıda -5 garanti! Haftada 1 kere tüketin!

Ender Saraç yağ yakıcı tarifini verdi! Haftada 1 kez uygulanması geren bu tarif karnı dümdüz yapıyor. Özellikle kış aylarında yavaşlayan metabolizmayla birlikte alınan kiloların kalıcı olmasını engelliyor. Yaz mevsiminin sona ermesiyle birlikte birçok kişi, aldıkları kilolardan kurtulma hedefiyle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Ünlü doktor Ender Saraç, zayıflamak isteyenlere tavsiye ettiği mucizevi çorba tarifi ile dikkat çekiyor. İşte, uygulanışı...