31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

Japon bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip kişiler doğuştan zeki! Kan, vücudumuzun temel hayati sıvısı olup, antijen ve antikor özelliklerine göre sınıflandırılır. Bu hayati sıvının özellikleri, beslenme alışkanlıklarımızdan yaşam tarzımıza kadar birçok yönü etkiliyor. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...

Giriş Tarihi: 31.01.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 11:20
  • 1
  • 11
En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ’su yüksek çıkıyor! A Rh +, 0 Rh -, AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

Japonya'da gerçekleştirilen bir araştırma, kan grubunun kişilik özelliklerimizi belirlediğini ortaya çıkardı. Bu ilginç teori, A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdığını öne sürüyor. Özellikle içlerinden bir tanesi doğuştan zeki! İşte kan gruplarına göre kişilik özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ’su yüksek çıkıyor! A Rh +, 0 Rh -, AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

Japon kan grubu teorisi, kan grubunun kişilik özelliklerini belirlediği iddiasına dayanan bir inanç sistemidir. Bu teoriye göre, A, B, AB ve 0 kan gruplarına sahip bireylerin kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır.

  • 3
  • 11
En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ’su yüksek çıkıyor! A Rh +, 0 Rh -, AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

A Kan Grubu: Yaratıcı, düşünceli, organize ve hassas olabilirler. Bu gruptakilerin duygusal zeka seviyeleri genellikle yüksektir.

  • 4
  • 11
En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ’su yüksek çıkıyor! A Rh +, 0 Rh -, AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

Japonya'da A kan grubuna sahip kişilerin sayısının diğer kan gruplarına göre daha fazla olduğu söyleniyor.

  • 5
  • 11
En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ’su yüksek çıkıyor! A Rh +, 0 Rh -, AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

B Kan Grubu: Tutkulu, özgür ruhlu, yaratıcı ve esnek olabilirler. Ancak, bencil ve sabırsız olabilecekleri düşünülür.