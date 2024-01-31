En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...

Japon bilim insanları açıkladı! Bu kan grubuna sahip kişiler doğuştan zeki! Kan, vücudumuzun temel hayati sıvısı olup, antijen ve antikor özelliklerine göre sınıflandırılır. Bu hayati sıvının özellikleri, beslenme alışkanlıklarımızdan yaşam tarzımıza kadar birçok yönü etkiliyor. Japonya'da son derece popüler olan "Ketsueki-gata" teorisi, kan gruplarının kişilik özelliklerini belirlediği iddiasıyla dikkat çekiyor. İşte kan grubuna göre kişilik özellikleri...