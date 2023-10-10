HaberlerGaleriEn şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...
En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...
Kan grupları, sağlıkla ilgili birçok önemli ipucunu ortaya koyan bir faktörtür. Yapılan son araştırmalar, farklı kan gruplarının bireylerin sağlık risklerini etkileyebileceğini gösteriyor. Özellikle, belirli bir kan grubuna sahip olanların bazı hastalıklara daha yatkın olabileceği bulgusu, dikkat çekiyor. İşte, kan gruplarının sağlık üzerindeki etkileri...