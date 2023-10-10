En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

KALP KRİZİ VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI

Kan grubunuz, sizi kalp krizi ve kalp hastalığı gibi ciddi risklere karşı daha yüksek bir riskle karşı karşıya bırakabilir. Bunun neden; A, B veya AB kan gruplarına sahip kişilerde bulunan AB0 geni adı verilen bir genin bulunmasıdır. Bu gene sahip olmayan tek grup ise; 0 kan grubudur.

AB0 genine sahipseniz ve kirlilik seviyesinin yüksek olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, bu gene sahip olmayanlara göre kalp krizi riskiniz daha yüksek olabilir.