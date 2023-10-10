10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

Kan grupları, sağlıkla ilgili birçok önemli ipucunu ortaya koyan bir faktörtür. Yapılan son araştırmalar, farklı kan gruplarının bireylerin sağlık risklerini etkileyebileceğini gösteriyor. Özellikle, belirli bir kan grubuna sahip olanların bazı hastalıklara daha yatkın olabileceği bulgusu, dikkat çekiyor. İşte, kan gruplarının sağlık üzerindeki etkileri...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 17:48
  • 1
  • 9
En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

Her kan grubu, farklı sağlık riskleri taşımaktadır. Araştırmalar, bazı kan gruplarının kansere yakalanma riskinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. İşte, en şanssız kan grupları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

KALP KRİZİ VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI

Kan grubunuz, sizi kalp krizi ve kalp hastalığı gibi ciddi risklere karşı daha yüksek bir riskle karşı karşıya bırakabilir. Bunun neden; A, B veya AB kan gruplarına sahip kişilerde bulunan AB0 geni adı verilen bir genin bulunmasıdır. Bu gene sahip olmayan tek grup ise; 0 kan grubudur.

AB0 genine sahipseniz ve kirlilik seviyesinin yüksek olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, bu gene sahip olmayanlara göre kalp krizi riskiniz daha yüksek olabilir.

  • 3
  • 9
En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

Hematoloji Uzmanı Dr. Douglas Guggenheim, "AB0 geni aynı zamanda koroner arter hastalığı (KAH) riskinizi de artırabilir. KAH, kalbinize kan sağlayan ve kalbinize kan sağlayan arterler sertleşip daraldığında gelişir; bu, eğer tıkanırlarsa kalp krizine neden olabilir." açıklamasında bulunuyor.

  • 4
  • 9
En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

O HASTALIĞA YAKALANMA RİSKİNİZ %80 DAHA FAZLA

AB0 geni beyin fonksiyonu ve hafıza kaybıyla bağlantılıdır. A, B ve AB kan gruplarına sahip kişilerin, 0 Grubu olanlara kıyasla demansa yol açabilen biliş ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı yüzde 80'ye kadar daha fazla.

Bu hafıza kaybının olası bir nedeni, kan grubunun yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi durumlara yol açabilmesidir. Bu koşullar bilişsel bozulmaya ve demansa neden olabilir.

  • 5
  • 9
En şanssız kan grupları belli oldu! O hastalığa yakalanma riskiniz %80 daha yüksek! A, B, AB ve 0 kan grubu olanlar...

RİSK ALTINDA NELER YAPILMALI?

Düzenli egzersiz yapın.

Çok fazla stresten kaçının.

Her gece 7 ila 9 saat uyumaya çalışın.

Demansın erken belirtilerini yakalamak için düzenli olarak doktorunuza görünün.