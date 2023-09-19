Egzamanızı tek 1 damlasıyla tarihe gömüyor! Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı şikayetiniz varsa...

Saç diplerindeki kaşıntıdan kurtulabilmek için mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir. Ancak evde uygulayacağınız doğal bakım yöntemleriyle de saç diplerindeki kuruluk ve kaşıntıyı bitirebilir, egzamadan kurtulabilirsiniz. Bazı doğal yağlar bu konuda çok başarılı. İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç köklerini nemlendirip saçların hızlı bir şekilde onarılmasına yardımcı oluyorlar. Kökleri rahatlatıp kaşıntıyı tarihe gömüyorlar. Ayrıca saç köklerini besledikleri için dökülmeyi de tamamen bitiriyorlar.