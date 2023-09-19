HaberlerGaleriEgzamanızı tek 1 damlasıyla tarihe gömüyor! Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı şikayetiniz varsa...
Egzamanızı tek 1 damlasıyla tarihe gömüyor! Saç kökünde kaşıntı, kepek, ağrı şikayetiniz varsa...
Saç egzaması, saç köklerinde yaygın olarak görülen ve kişileri oldukça rahatsız eden bir sorundur. Kaşıntı, kuruluk, kepeklenme gibi belirtilerle kendini gösterir ve saç sağlığını olumsuz etkiler. Ancak, saç köklerindeki egzamadan kurtulmak için birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, saç derisini rahatlatmaya, kaşıntıyı azaltmaya ve egzama belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.