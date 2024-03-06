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Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

Her gün düzenli olarak diş fırçalamak, ağız sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ancak, diş fırçasını doğru şekilde saklamak da büyük önem taşımaktadır. Yapılan son araştırmalar, diş sağlığını korumanın genel sağlığımız üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, çoğumuz diş fırçalarının ne kadar sürede bir değiştirilmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz. Peki, diş fırçası hangi sıklıkla değiştirilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:48
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Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

Diş fırçasını doğru bir şekilde saklamak, hem hijyen hem de kullanım ömrünü uzatma açısından önemlidir. Diş fırçasını saklarken dikkate alınması gereken bazı öneriler bulunmaktadır.

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Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

BU ŞEKİLDE SAKLAYIN!

Bunlardan ilki, diş fırçasını havalandırılmış bir ortamda saklamaktır. Havalandırılmış bir ortam, bakteri ve küf oluşumunu önler. Dolap gibi kapalı kapılarda veya kapaklı kutularda diş fırçasını saklamaktan kaçınılmalıdır.

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Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

Diğer bir önemli nokta, diş fırçasını diğer kişilerin diş fırçalarından uzak tutmaktır. Farklı diş fırçalarının bir arada bulunması, bakteri transferine neden olabilir.

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Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

Diş fırçasını dik bir şekilde saklamak da önemlidir. Bu şekilde suyun iyice süzülmesine ve kurumasına yardımcı olunur. Dikey duran diş fırçaları, bakteri oluşumunu azaltabilir.

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Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

DİŞ FIRÇASI HANGİ SIKLIKLA DEĞİŞTİRİLMELİ?

Sıcak ve nemli ortamlardan uzak tutmak da önemlidir. Diş fırçasını banyo gibi sıcak ve nemli ortamlardan uzak tutmak, bakteri ve küf oluşumunu önlemeye yardımcı olur.