Diş fırçanız böyle görünüyorsa sakın kullanmayın! Mikrop saçıyor...

Her gün düzenli olarak diş fırçalamak, ağız sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ancak, diş fırçasını doğru şekilde saklamak da büyük önem taşımaktadır. Yapılan son araştırmalar, diş sağlığını korumanın genel sağlığımız üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, çoğumuz diş fırçalarının ne kadar sürede bir değiştirilmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi değiliz. Peki, diş fırçası hangi sıklıkla değiştirilir? İşte konuya ilişkin detaylar...