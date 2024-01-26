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Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! "Genç yaşlı herkes tüketmeli"

Canan Karatay, sağlıklı beslenme hakkında yaptığı ilginç açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Karatay, bu sefer de anne sütü ile aynı olan bir besini açıkladı! Cilde ve kalbe sayısız fayda sağladığına dair açıklamalarda bulunan Karatay, bu besini genç yaşlı herkesin tüketmesini tavsiye etti.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:53
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Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! Genç yaşlı herkes tüketmeli

Canan Karatay, besinler hakkında yaptığı ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Karatay, "Doğanın ana sütü" diyerek herkese tavsiye etti. Bu besinin en faydalı meyve suyu olduğunu söyleyen ünlü profesör, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. İşte konuya ilişkin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! Genç yaşlı herkes tüketmeli

"DOĞANIN ANA SÜTÜ"

Zeytinyağının anne sütü ile benzerlik taşıdığını belirten Karatay, mutlaka tüketmemizi tavsiye etti.

"Zeytinyağı, doğanın yetişkinlere bahşettiği ana süttür" diyen Canan Karatay ayrıca, zeytinyağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve birçok hastalığı önleyici etkisi olduğunu vurguladı.

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Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! Genç yaşlı herkes tüketmeli

Zeytinyağının içerdiği doymamış yağ asitleri, antioksidanlar ve diğer besin öğeleri sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini söyledi.

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Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! Genç yaşlı herkes tüketmeli

Zeytinyağı, birçok sağlık yararı olan besinlerden biridir.

İşte zeytinyağının sağlık üzerindeki bazı faydaları:

Kalp Sağlığı: Zeytinyağı, doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve kardiyovasküler sağlığı destekleyebilir. Kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir.

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Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! Genç yaşlı herkes tüketmeli

Antioksidan İçeriği: Zeytinyağı, E vitamini ve polifenoller gibi güçlü antioksidanları içerir. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Antiinflamatuar Etkiler: Zeytinyağı, vücutta iltihaplanmayı azaltabilir. Kronik inflamasyonla ilişkilendirilen birçok sağlık sorununu önlemeye veya hafifletmeye yardımcı olabilir.