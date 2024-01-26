Canan Karatay üstüne basa basa tavsiye etti! En faydalı meyve suyu! "Genç yaşlı herkes tüketmeli"

Canan Karatay, sağlıklı beslenme hakkında yaptığı ilginç açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Karatay, bu sefer de anne sütü ile aynı olan bir besini açıkladı! Cilde ve kalbe sayısız fayda sağladığına dair açıklamalarda bulunan Karatay, bu besini genç yaşlı herkesin tüketmesini tavsiye etti.