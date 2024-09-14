14 Eylül 2024, Cumartesi
Canan Karatay sizi süper zeka yapacak besini açıkladı: Meğer Çinliler…
Prof. Dr. Canan Karatay, kahvaltının en önemli öğün olduğunu vurgulayarak yumurtanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiyor. "Yumurta süper besindir" diyen Karatay, özellikle çocuklar ve yetişkinler için yumurtanın beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirtiyor. Ayrıca, sağlıklı bir kahvaltı için lezzetli bir tarif önerisinde bulunan Karatay'ın tavsiyeleri haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 15:24