Canan Karatay sizi süper zeka yapacak besini açıkladı: Meğer Çinliler…

Canan Karatay'dan Yumurtalı Kahvaltı Tavsiyesi

Karatay, yumurtanın nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda da detaylı bilgiler veriyor. Özellikle az pişmiş yumurtayı tavsiye eden Karatay, kayısı kıvamında veya düşük ısıda tereyağında pişirilmiş yumurtanın ideal olduğunu söylüyor. Ayrıca kahvaltıda tüketilecek peynirin de az tuzlu ve sağlıklı olması gerektiğini belirten Karatay, poğaça, simit gibi işlenmiş ve sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.