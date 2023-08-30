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Canan Karatay 'Ne bakteri kalır ne virüs' diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...

Sağlıklı yaşam ve hastalıklara ilişkin önerileriyle tanınan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çamaşır ve ev temizliği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzman isim, herkes tarafından yapılan yaygın bir hataya dikkat çekti. Temizlik konusundaki yaklaşımını paylaşan Karatay, kendi yöntemini de paylaştı. İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'dan konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 08:43
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Canan Karatay ’Ne bakteri kalır ne virüs’ diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...

Prof. Dr. Canan Karatay, sadece beslenme konusunda değil, günlük yaşam alışkanlıkları ve hijyen konusundaki önerileriyle de geniş bir kesim tarafından takip ediliyor. Son açıklamasında, özellikle ev hanımlarını ilgilendiren bir konuya dikkat çeken Karatay, mutfak ve çamaşır hijyeninin önemine vurgu yaparak, bazı ürünlerin özenle kullanılması gerektiğini belirtti. İşte, haberin detayları...

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Canan Karatay ’Ne bakteri kalır ne virüs’ diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...

CANAN KARATAY UYARDI!

Prof. Dr. Canan Karatay çamaşır ve bulaşık hijyeni hakkında yaptığı açıklamasında, "Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" diyerek şaşırttı.

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Canan Karatay ’Ne bakteri kalır ne virüs’ diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...

SAKIN KULLANMAYIN!

Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu.

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Canan Karatay ’Ne bakteri kalır ne virüs’ diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...

"NE BAKTERİ KALIR NE VİRÜS"

Karatay, deterjanlar konusunda ise hayati açıklamalar yaptı:

"Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür.

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Canan Karatay ’Ne bakteri kalır ne virüs’ diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...

Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli. Hanımlar deterjan kullanımı konusunda fıttırmış zaten, kusura bakmasınlar. Deterjanlar mikrop ve bakterilerden çok daha tehlikeli. Sünger bir yana evler zaten deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın."