30 Ağustos 2023, Çarşamba
Canan Karatay 'Ne bakteri kalır ne virüs' diyerek uyardı! Evinize asla sokmayın! Temizlik yaparken...
Sağlıklı yaşam ve hastalıklara ilişkin önerileriyle tanınan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, çamaşır ve ev temizliği konusunda dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzman isim, herkes tarafından yapılan yaygın bir hataya dikkat çekti. Temizlik konusundaki yaklaşımını paylaşan Karatay, kendi yöntemini de paylaştı. İşte, Prof. Dr. Canan Karatay'dan konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar...
Giriş Tarihi: 30.08.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 08:43
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