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Haberler Galeri Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Alkali su, vücuttaki pH dengesini düzenlemeye katkıda bulunabileceği, sindirimi destekleyebileceği, hücreleri oksidatif strese karşı koruyabileceği ve hidrasyonu artırabileceği iddia edilen mineralleri ve antioksidanları içeren bir içecektir. Alkali su, özellikle kilo verme hedefinde olanlar tarafından ilgi görüyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 10:05
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Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Alkali su, vücuttaki pH dengesini düzenlemeye katkıda bulunabileceği, sindirimi destekleyebileceği, hücreleri oksidatif strese karşı koruyabileceği ve hidrasyonu artırabileceği iddia edilen mineralleri ve antioksidanları içeren bir içecektir. Alkali su, özellikle kilo verme hedefinde olanlar tarafından ilgi görüyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Vücudumuzda hasta olmamıza neden olan serbest radikaller asidik gıdalar, eksik olan elektronunu tamamlamak için bulduğu her yere saldırır. Hücrelerimizin gün içerisinde sürekli maruz kaldığı bu oksitleyici faktörlere karşı yeterli miktarda antioksidanları almamaları, hücre zarlarımıza zarar verir. Su içme kuralına dikkat ederek, bir yandan vücudumuzun zindeliğini kazanması için su tüketimi oldukça önemlidir.

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Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Bu dönemlerde oldukça popüler olan içeceklerin de başında gelen "mucizevi su" en dikkat çeken yanıyla "zayıflatan su" olarak da anılan alkali su, sağlıklı yaşam sırlarını yakından takip edenlerin bildiği bir içecek. Suyun ideal pH değerinin ve temizliğinin korunabilmesi için de suyu alkalileştirmek gerekiyor. Alkali suyun vücudu temizlediği, zayıflamaya yardımcı olduğu, vücudun pH dengesini sağladığı gibi daha bir sürü yararı anlatılıyor. Peki alkali su nedir?

Satın aldığımız suların paketlerini ya da şişelerinin arkasındaki etiketlerin üzerinde pH değeri yazar. pH değeri, suyun içerisindeki hidrojen miktarını gösterir. İçerisindeki hidrojen miktarı ne kadar yüksekse pH değeri de o kadar yüksek olur. pH değerinin yüksek olması, suyun bazik bir yapıda olmasına da işarettir. Peki bir suyun pH değerinin yüksek olup olmadığını nasıl anlarız?

Şişelerin arkasında yazan pH değeri 7'den yüksekse pH değeri yüksek yani alkali bir sudur. Bu da onun bazik olduğunu gösterir. pH değeri 7'nin altında ise asidik bir sudur ve pH değeri o kadar da yüksek değildir. Suyun pH değeri 7 ise bu onun nötr olduğunu gösterir.

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Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Alkali Su Faydaları

Alkali su daha bazik bir yapıya sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin nötr hale gelmesini ve atılmasını sağlar. Bu sayede vücudumuzun temizlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki diğer zararlı maddelerin dışarıya daha hızlı atılmasına yardımcı olur. Sindirim sistemine destek olarak daha hızlı ve düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Vücudumuzun pH dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur. Cildimizi besler, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi güzelleştirir. Hücrelerin daha çabuk yenilenmesine yardımcı olur. pH dengesini sağladığı için vücudun bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına da yardımcı olur. Ödem oluşumunu da engeller. Vücuttan toksinleri atma, ödemi engelleme gibi özellikleri olduğu için zayıflamaya da yardımcı olur.

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Bu su başka su! Stres ve ödemi kontrol altına alıp, hem zayıflatıyor hem de bağışıklık güçlendiriyor!

Sirkeli Alkali Su Nasıl Yapılır?

1 bardak suya 1 çay kaşığı elma sirkesi ilave ederek alkali su elde edebilirsiniz.