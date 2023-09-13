Bu bitkiyi ilk defa duyacaksınız! Afyon'da yetişiyor çölyak ve kansere umut oluyor! Sadece 2 bardağıyla şekeri dizginliyor!
Afyonkarahisar'da yüksek antikanserojen özelliklere sahip olduğu bilinen ve gıda ile kozmetik sektörlerinde kullanılan 'amarant' bitkisi, umut ışığı olmaya devam ediyor. Kentte ilk kez ekimi gerçekleştirilen amarant bitkisinin hasadı başladı. Şeker hastalarını 2 bardakla rahatlatıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 13.09.2023
14:43 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023
14:43
Afyonkarahisar'da, yüksek antikanserojen özellikleri ve gıda ile kozmetik sektörlerinde kullanım potansiyeli olan 'amarant' bitkisinin hasadı başladı. Kentte ilk kez ekilen amarant bitkisinin ilk hasadı gerçekleştirilirken, bu bitkinin glütensiz olması, çölyak hastaları için büyük önem taşıyor. Amarant, içerdiği besin değerleri ve sağlık açısından faydaları nedeniyle özellikle dikkat çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kentte amarant bitkisinin ilk deneme ekimini Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarından ekimini yapan Cengiz Aşkın'ın 300 dönümlük araziye ektiği bitkinin hasadı başladı. Hasadı yapılan bitkinin tohumlarından arta kalan yaprak ve sapının ise hayvan küspesi olarak kullanılabileceği kaydedildi.
Hasat programına katılan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bitkide antikansorejen olan skualen maddesinin yüksek düzeyde olduğunu dile getirdi. Okumuş, "Bilinen en önemli antikansorejen maddelerden olan skualen maddesini en yüksek oranda içeren gıda maddesi olmasıdır. Skualen ilaç sanayisinde daha çok köpek balığı yağından yüzde 1 oranında. Ama amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliği ile de çok çok önemli" diye konuştu.
"SOFRALARIMIZDA ARTIK GÖRECEĞİZ"
Kentte ilk defa amarant bitkisini eken ve buğunda hasadını gerçekleştiren yatırım Cengiz Aşkın ise bitkinin bir çok hastalığa iyi geldiğini ve bunun başında da şeker hastalığının geldiğini dile getirdi. Aşkın,
"Amarant denemeleri yapıldı 3 senedir bu senede 300 dönüm araziye amarantımızı ektik. 17 Nisan'da amarantımızı ektik şuan hasadımızı alıyoruz. Gerçekten önemli bir bitki. Yemekte kullanılıyor, ilaç sanayii, kozmetik sanayinde kullanılıyor. Sofralarımızda artık amarantımızı göreceğiz.
"ÇAYI ÇOK GÜZEL ZAYIFLATIYOR"
Çayı çok güzel zayıflatıyor, inanılmaz etkili bunun hatta denemeleri yapıldı. Hatta şeker hastaları 2 bardak içtiği zaman insülin miktarını direk düşürdüğünü gördük hiç ilaç kullanmadan. Bunun çalışmaları, analizleri çıkacak 10 güne kadar. Analizlerinden aldığımız sonuçlarla da bunları artık bir ürün haline getireceğiz" dedi.