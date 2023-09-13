Bu bitkiyi ilk defa duyacaksınız! Afyon’da yetişiyor çölyak ve kansere umut oluyor! Sadece 2 bardağıyla şekeri dizginliyor!

Hasat programına katılan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bitkide antikansorejen olan skualen maddesinin yüksek düzeyde olduğunu dile getirdi. Okumuş, "Bilinen en önemli antikansorejen maddelerden olan skualen maddesini en yüksek oranda içeren gıda maddesi olmasıdır. Skualen ilaç sanayisinde daha çok köpek balığı yağından yüzde 1 oranında. Ama amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliği ile de çok çok önemli" diye konuştu.