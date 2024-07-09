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Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

Lezzetli diye tüketilen birçok besin aslında sağlığa son derece zararlıdır. Bu besinler, halk arasında reflü olarak bilinen gastro özofageal hastalığına yol açmaktadır. Reflü, oldukça rahatsız edici bir mide sorunudur ancak reflüyü tetikleyen gıdaları bildiğimiz takdirde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebiliriz.

ahaber.com.tr
Giriş: 09.07.2024 15:45 Güncelleme: 09.07.2024 15:50
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Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinler, mide sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Olumsuz olarak etkilendiğinde, mide asidinin ağıza gelip kötü bir tat oluşturması, mide yanması ya da mide ekşimesi gibi durumlar ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için tüketilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek oldukça önemlidir. İşte reflüyü tetikleyen besinler...

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Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

REFLÜYÜ TETİKLEYEN BESİNLER

Kızarmış Yiyecekler

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Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

Oldukça lezzetli olan kızarmış yiyecekler, yağlarla dolu olduğundan sindirim süresi uzun zaman alır. Bu durum ise midenin onları parçalaması için fazla asit kullanması gerektiği anlamına gelir.

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Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

Turunçgiller

Turunçgiller, içerdikleri potasyum, C vitamini ve lif oranlarından dolayı oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır.

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Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

Ancak reflü için sorun oluşturabilirler.