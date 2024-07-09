09 Temmuz 2024, Salı
Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...
Lezzetli diye tüketilen birçok besin aslında sağlığa son derece zararlıdır. Bu besinler, halk arasında reflü olarak bilinen gastro özofageal hastalığına yol açmaktadır. Reflü, oldukça rahatsız edici bir mide sorunudur ancak reflüyü tetikleyen gıdaları bildiğimiz takdirde daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebiliriz.
Giriş: 09.07.2024 15:45 Güncelleme: 09.07.2024 15:50
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13