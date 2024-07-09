Bu besinler mideyi adeta deliyor! Şişkinliğin en büyük sebebi...

Günlük hayatımızda tükettiğimiz besinler, mide sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Olumsuz olarak etkilendiğinde, mide asidinin ağıza gelip kötü bir tat oluşturması, mide yanması ya da mide ekşimesi gibi durumlar ile karşılaşabiliriz. Bunun önüne geçmek için tüketilen besinlere dikkat etmek ve ona göre beslenmek oldukça önemlidir. İşte reflüyü tetikleyen besinler...