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Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

Gece horlaması, birçok kişinin uykusunu bölen ve rahatsız edici bir sorun olabilir. Horlamanın temel nedenlerinden biri gevşemiş boğaz kaslarıdır. Ancak bazı beslenme hataları da horlamaya neden olabilir. Uzmanlara göre, düzenli olarak tüketildiğinde bu içecek horlama sorunu hayatınızdan çıkarabilir. İşte yaşam ve uyku kalitenizi arttıracak içecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:01
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Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

Horlama, hem horlayan kişinin hem de aynı yatakta uyuyan kişilerin uykusunu olumsuz etkileyebilen yaygın bir sorundur. Ancak bu sorunu çözmek için bazen karmaşık tedavilere veya cerrahi müdahalelere gerek yoktur. Basit yaşam tarzı değişiklikleri, horlama sorununu hafifletebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Peki horlama nasıl geçer? İşte tüm detayları...

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Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

Ne kadar kahve ve çay içersek içelim çoğumuz yeterince sıvı tüketmiyoruz. Bu içecekler aslında bizi yeterince sıvı tüketme hedefimizden uzaklaştırabilir. Şekerli veya kafeinli içecekler lezzetli görünebilir ancak bizim için sudan daha iyi hiçbir şey yoktur ve bu horlama için de geçerlidir. Horlama, uyku sırasında rahatladığımızda ve bazı yolların daralarak ağzımızın, burnumuzun, boğazımızın veya dilimizin titreşmesine neden olduğu zaman ortaya çıkar.

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Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

GÜNDE YETERLİ SU TÜKETİMİ

Yeterli su içmek bu bölgelerde daha az mukus anlamına gelebilir ve horlamayı en aza indirebilir. Sırt üstü uyumak gibi mukus birikmesine ve dehidrasyona neden olabilecek faktörler de daha fazla horlamanıza neden olabilir. Yetişkinlerin bireylerin neredeyse yarısı horlama sorunu yaşıyor. Dolayısıyla bu aslında yaygın bir sorundur ve altında başka bir sağlık sorunu yoksa gün içerisinde yeterince su tüketerek kolayca çözülebilir.

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Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

Uzmanlara göre hepimizin günde 6-8 bardak arası sıvı içmesi gerekiyor; ancak emziriyorsanız, hava sıcaksa , kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya fiziksel olarak egzersiz yapıyorsanız daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Yeterli su aldığınızdan emin olmanın, horlamayı en aza indirmenin yanı sıra sağlık açısından sayısız başka faydaları da vardır.

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Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

Bunlar arasında vücudunuzun ısısını düzenli tutmak, eklemlerinizi yağlamak, omuriliğinizi korumak ve terleyip tuvalete gittiğinizde atık ürünlerin vücudunuzdan atılmasını sağlamak yer alıyor. Yeterli su içmek aynı zamanda kilo kaybına da yardımcı olabilir; bazı çalışmalar bunun metabolizmanızı hızlandırabildiğini ve iştahı bastırabildiğini göstermektedir.