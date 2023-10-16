16 Ekim 2023, Pazartesi
Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!
Gece horlaması, birçok kişinin uykusunu bölen ve rahatsız edici bir sorun olabilir. Horlamanın temel nedenlerinden biri gevşemiş boğaz kaslarıdır. Ancak bazı beslenme hataları da horlamaya neden olabilir. Uzmanlara göre, düzenli olarak tüketildiğinde bu içecek horlama sorunu hayatınızdan çıkarabilir. İşte yaşam ve uyku kalitenizi arttıracak içecek...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:01
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