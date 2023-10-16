Bir daha horlamayacaksınız! Yatmadan önce bir bardak içmeniz yeterli!

Ne kadar kahve ve çay içersek içelim çoğumuz yeterince sıvı tüketmiyoruz. Bu içecekler aslında bizi yeterince sıvı tüketme hedefimizden uzaklaştırabilir. Şekerli veya kafeinli içecekler lezzetli görünebilir ancak bizim için sudan daha iyi hiçbir şey yoktur ve bu horlama için de geçerlidir. Horlama, uyku sırasında rahatladığımızda ve bazı yolların daralarak ağzımızın, burnumuzun, boğazımızın veya dilimizin titreşmesine neden olduğu zaman ortaya çıkar.