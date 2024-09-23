23 Eylül 2024, Pazartesi
Babaanne ilacından 1 kaşık yiyen 10 yıl öksürmüyor!
Kış aylarında soğuk algınlığına karşı bağışıklığı güçlendirmek büyük önem taşıyor. Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan kara turp, öksürük ve balgamı sökmede etkili bir sebze. Doğru takviyelerle birleştirildiğinde tam bir şifa deposu haline gelen kara turp, kışın sağlığınızı korumak için ideal bir seçenek. İşte babaanne ilacı olarak bilinen karaturpun tüketim şekli...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:13