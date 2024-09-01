01 Eylül 2024, Pazar
Asıl faydası kabuğunda saklı! Meğerse incirin rengi...
Sağlıklı meyvelerden biri olan incir, vücuda sağladığı birçok faydayla bilinir. Ancak bu meyvenin sağlık yararlarından tam anlamıyla yararlanmak için tüketim şekli oldukça önemlidir. Birçok kişi inciri kabuğuyla birlikte tüketirken, bazı insanlar ise sadece iç kısmını tercih ediyor. Ancak uzmanlar, incirin gerçek şifasının kabuğunda saklı olduğunu belirtiyor. İşte incirin faydaları...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:27