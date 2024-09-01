Asıl faydası kabuğunda saklı! Meğerse incirin rengi...

SİNDİRİM SAĞLIĞI

Lif açısından zengin olan incir, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur. Kabızlık gibi sindirim sorunlarını önlemeye yardımcı olabilir.

VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

İncir, A vitamini, K vitamini, potasyum ve magnezyum gibi önemli vitamin ve mineralleri içerir. Bu besin maddeleri, genel sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlar ve kemik sağlığını destekler.