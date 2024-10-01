Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

Kalp Krizi Belirtilerine Dikkat

Kalp krizi sırasında hissedilen ilk ve en önemli belirti, göğüs ağrısıdır. Dr. Yaşan, göğüs ağrısı iman tahtasının altında, sıkıştırıcı ya da baskı tarzında olup sıklıkla terlemenin eşlik ettiği bir ağrı olduğunu belirtiyor. "10 dakikadan uzun sürer ve her iki kola, karına ve çeneye yayılabilir, beraberinde bulantı, kusma, nefes darlığı olabilir" diyor.