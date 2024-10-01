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Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

Bazı sağlık sorunları ani ölümlere yol açabiliyor. En sık karşılaşılan ölüm risklerinin başında kalp krizi geliyor. Belirtiler, başladıktan sadece bir saat sonra etkisini gösteriyor. Kardiyoloji uzmanına göre, ani kardiyak ölümler genellikle tanısı konulmamış kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, çocuklarda bu ölümlerin genellikle doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarına, yetişkinlerde ise koroner arter hastalığına bağlı olduğunu belirtiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:18
Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen damarlardaki daralmalar nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu daralmalar, ateroskleroz adı verilen damar içi yağ birikintilerinin iltihaplanması sonucu gelişiyor. İHA'da yer alan habere göre, Dr. Mustafa Yaşan, ani kardiyak ölümün, semptomların başlamasından sonraki bir saat içinde ani bilinç kaybı ile kendini gösteren kardiyak nedenlere bağlı doğal ölüm olarak tanımlandığını ifade ediyor. Dr. Yaşan, ani kardiyak ölüm ve kalp krizi hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:

Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

"Ani kardiyak ölümde kilit nokta, ölümün ani ve beklenmedik olmasından dolayı olayın çevrede şok ve travmaya neden olmasıdır. ABD'de yılda 300 bin kişi, Türkiye'de ise yılda yaklaşık 70 bin, günde ise 190 kişi ani kardiyak ölüm nedeniyle kaybediliyor."

Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

Ani Kardiyak Ölümlerinin En Sık Nedeni!

Ani kardiyak ölümlerinin en sık nedeninin tanı konulmamış kardiyovasküler hastalıklar olduğu söyleniyor. Dr. Yaşan, şu şekilde bilgilendirme yapıyor:

Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

"Çocuklarda başlıca neden doğuştan gelen kalp hastalıkları iken erişkinlerde en sık neden koroner arter hastalığıdır. Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarlarda ateroskleroz denilen iltihabi yağ damlacıkları nedeniyle meydana gelen daralmalar sonucu oluşur. Bu iltihabı yağ plaklarının henüz tahmin edilemeyen bir zamanda ani olarak yırtılması ve damar içinde pıhtı oluşturması kalp krizine neden olur. Kalp krizi ise ani kardiyak ölümün ana nedenidir"

Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat

Kalp Krizi Belirtilerine Dikkat

Kalp krizi sırasında hissedilen ilk ve en önemli belirti, göğüs ağrısıdır. Dr. Yaşan, göğüs ağrısı iman tahtasının altında, sıkıştırıcı ya da baskı tarzında olup sıklıkla terlemenin eşlik ettiği bir ağrı olduğunu belirtiyor. "10 dakikadan uzun sürer ve her iki kola, karına ve çeneye yayılabilir, beraberinde bulantı, kusma, nefes darlığı olabilir" diyor.