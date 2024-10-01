01 Ekim 2024, Salı
Ani ölümlerin en yaygın nedeni olarak biliniyor! İlk semptoma dikkat
Bazı sağlık sorunları ani ölümlere yol açabiliyor. En sık karşılaşılan ölüm risklerinin başında kalp krizi geliyor. Belirtiler, başladıktan sadece bir saat sonra etkisini gösteriyor. Kardiyoloji uzmanına göre, ani kardiyak ölümler genellikle tanısı konulmamış kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanıyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, çocuklarda bu ölümlerin genellikle doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarına, yetişkinlerde ise koroner arter hastalığına bağlı olduğunu belirtiyor.
Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:18