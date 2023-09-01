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Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...

Hafıza sorunları günümüzde birçok insanın karşılaştığı önemli bir sağlık sorunudur. Unutkanlık, dalgınlık, halsizlik gibi belirtiler, bilişsel yeteneklerin zayıfladığını gösterebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hafıza sorunlarının sebepleri kişiden kişiye değişebilir ve genellikle yaşlanma, stres, uyku eksikliği gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Ancak yapılan araştırmalar, bazı besinlerin hafıza sorunlarına karşı doğal bir destek sağlayabileceğini göstermektedir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 11:40
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Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...

Hafıza sorunları günümüzde birçok insanın karşılaştığı önemli bir sağlık sorunudur. Unutkanlık, dalgınlık, halsizlik gibi belirtiler, bilişsel yeteneklerin zayıfladığını gösterebilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Hafıza sorunlarının sebepleri kişiden kişiye değişebilir ve genellikle yaşlanma, stres, uyku eksikliği gibi faktörlerle ilişkilendirilir. Ancak yapılan araştırmalar, bazı besinlerin hafıza sorunlarına karşı doğal bir destek sağlayabileceğini göstermektedir. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün. Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

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Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...

Yaban Mersini: C vitamini bakımından zengin olan ve antioksidan içeren yaban mersini, yaşla birlikte zayıflayan hafıza için kullanılabilir. Yaban mersini içinde bulunan antosiyaninler ve flavonoidler beynin hafızadan sorumlu bölgesi "hipokampus" üzerinde direkt etki yaratır.

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Alzheimer hastalığının doğal şifası! Unutkanlık, dalgınlık ve halsizliği kökünden çözecek mucizevi besin...

Yumurta: Bellekte önemli bir nörotransmiter olan "asetilkolinin" sentezi için gerekli "kolin" maddesi yumurtada bol miktarda bulunur. Oregon State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre asetilkoli yapısında meydana gelen bozukluklar ve bu nörotransmiter de oluşan fonksiyon bozuklukları Alzheimer hastalığı ile yakından ilişkilidir.