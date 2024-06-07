25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Cevizin sağlık üzerindeki faydalarını belirlemek amacıyla 25 yıllık bir araştırma tamamlandı. 3341 kişinin diyetlerinin detaylı bir şekilde izlenmesi sonucunda, cevizin bilinmeyen etkileri ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, günde bir avuç ceviz yemek sağlık üzerine olumlu etkiler yaratıyor. İşte cevizin mucizevi faydaları...