07 Haziran 2024, Cuma
25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...
Cevizin sağlık üzerindeki faydalarını belirlemek amacıyla 25 yıllık bir araştırma tamamlandı. 3341 kişinin diyetlerinin detaylı bir şekilde izlenmesi sonucunda, cevizin bilinmeyen etkileri ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, günde bir avuç ceviz yemek sağlık üzerine olumlu etkiler yaratıyor. İşte cevizin mucizevi faydaları...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:35
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