07 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Cevizin sağlık üzerindeki faydalarını belirlemek amacıyla 25 yıllık bir araştırma tamamlandı. 3341 kişinin diyetlerinin detaylı bir şekilde izlenmesi sonucunda, cevizin bilinmeyen etkileri ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırma sonuçlarına göre, günde bir avuç ceviz yemek sağlık üzerine olumlu etkiler yaratıyor. İşte cevizin mucizevi faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 10:35
  • 1
  • 26
25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Daily Mail'in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar.

  • 2
  • 26
25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD'li kişiden gelen verileri analiz ettiler.

  • 3
  • 26
25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

YILLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

  • 4
  • 26
25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildiler.

  • 5
  • 26
25 yıllık araştırma cevizin bilinmeyen faydasını ortaya çıkardı! Günde 3-4 tane yerseniz...

Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksekti.