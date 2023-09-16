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15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!

Her türlü kansere savaş açıyor! Faydalarına inanamayacaksınız! Dünya genelinde 110 çeşidi bulunan bu meyve o ilimizde yetişiyor. Güney Amerika ve Hindistan gibi ana vatanlarda "meyvelerin kraliçesi" olarak adlandırılırken, bu lezzetli ve sağlıklı meyvenin kilosu 15 lira gibi uygun bir fiyattan alıcı buluyor. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 10:08
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15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!

Kemoterapi alan kişiler üzerinde olumlu sonuçlar gösteriyor! İçerdiği vitaminler, mineraller ve lifler, vücudu desteklemeye yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. İşte, o ilimizde yetişen mucize meyve...

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15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!

KANSERE SAVAŞ AÇAN MUCİZE MEYVE!

Mersin'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan meyvelerin kralı ve kraliçesi olarak adlandırılan guava meyvesinin hasadına başlandı.

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15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!

KİLOSU 15 LİRADAN SATILIYOR!

Guavanın kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke'de 10 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticisi olan Levent, yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin hasadına başlayan Levent, meyvenin özelliklerinden ve kullanım alanlarından söz etti.

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15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!

Guavanın dünya genelinde 110 çeşidinin bulunduğunu, kendisinin de 14 farklı çeşit guava ürettiğini belirten Levent, "Bahçem Türkiye'de ilk olduğu için gelecekteki yetiştiriciler için örnek bir bahçe konumunda. Narenciyeden mutlu olamadığımız için değişik arayışlara girdim ve bu meyveyi buldum.

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15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!

Yetiştirmesi kolay ve kaliteli bir meyve. Şu an yaklaşık bin ağacım var. Fidanı da kendim yetiştiriyorum ve insanlara parasız olarak fidan dağıtıyorum. İstiyorum ki ülkemize bu güzel meyve kazandırılsın ve gelecekte meyve suyu sanayisi için çilek kadar değerli olsun" dedi.