HaberlerGaleri15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!
15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!
Her türlü kansere savaş açıyor! Faydalarına inanamayacaksınız! Dünya genelinde 110 çeşidi bulunan bu meyve o ilimizde yetişiyor. Güney Amerika ve Hindistan gibi ana vatanlarda "meyvelerin kraliçesi" olarak adlandırılırken, bu lezzetli ve sağlıklı meyvenin kilosu 15 lira gibi uygun bir fiyattan alıcı buluyor. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2023 10:08Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 10:08