Yıllar sonra açıkladı! İşte BMW logosunda yatan gerçek...

Pek çok markanın logosunu ezbere biliyoruz adeta. Peki hafızalarımıza kazınan bu logolar sadece bir şekilde ibaret mi yoksa bir anlamı var mı? BMW, yılları merak edilen o soruya yanıt verdi ve logosunun anlamını açıkladı. İşte dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları.

Giriş Tarihi: 28.09.2019 23:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





