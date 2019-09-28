Yıllar sonra açıkladı! İşte BMW logosunda yatan gerçek... Pek çok markanın logosunu ezbere biliyoruz adeta. Peki hafızalarımıza kazınan bu logolar sadece bir şekilde ibaret mi yoksa bir anlamı var mı? BMW, yılları merak edilen o soruya yanıt verdi ve logosunun anlamını açıkladı. İşte dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları. Giriş Tarihi: 28.09.2019 23:40
Alman Otomotiv devi yıllardır onlarca iddiaya konu olan logosunun ne anlama geldiğini açıkladı.
BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmiş oldu.
Peki diğer şirketlerin logolarını tasarlarken başvurduğu yöntemleri biliyor musunuz?
İşte şirketlerin ikonik logolarının anlamları...
Google, bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.
Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.
LG: Markanın logosu tam 3 farklı anlam taşıyor: LG harfleri, gülen yüz ve açma/kapama tuşu gibi görünen bir sembol. Ve bu elementler bir Pac Man logosu olarak da tekrar düzenlenebiliyor.