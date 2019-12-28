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Yılın son sıfır otomobil kampanyaları! Honda, Peugeot, Fiat, Ford, Renault, Dacia sıfır araba kampanyaları neler?
Yılın son günlerine girildi. Otomobil sektörü yılın son günlerinde büyük hareket yaşıyor. Özellikle taşıt kredisi faizlerinin gerilemesi ile yılın son yarısı otomobil satışları patladı. Aralık ayı itibarı ile stoklarını eritmek isteyen otomobil devleri çılgın kampanyalar sunmaya başladı. Sıfır faizle sıfır otomobil satışı dahi yapan firmalar, fiyatlarda da olabildiğince indirim sağlıyor. Birçok avantaj paketi sunan firmalar vatandaşların ilgi odağı olmuş durumda. Yeni yılla birlikte otomobillerin fiyatlarının 20 bin tL seviyesinde artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu da ikinci el araba satışlarının fiyatlarının düşmemesi anlamına geliyor. Yılın son fırsatını kaçıranlar 2020'de üzülebilir. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak Honda, Peugeot, Fiat, Ford, Renault, Dacia gibi çok satan otomobiller başta olmak üzre birçok otomobil firmasının kampanyalarını derledik. İşte yılın son sıfır otomobil kampanyaları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:59
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