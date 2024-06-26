Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK'dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

SGK tarafından yayınlanan icralık otomobil ilanları, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, özellikle 750 bin TL altında yüzlerce seçenek sunarak büyük fırsatlar sunuyor. Araç satın almayı düşünenler için cazip alternatifler içeren bu ilanlardan en dikkat çekenleri sizin için derledik. İşte uygun fiyatlı 2. el otomobillerin detaylı fiyat listesi...