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Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK'dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

SGK tarafından yayınlanan icralık otomobil ilanları, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan bu araçlar, özellikle 750 bin TL altında yüzlerce seçenek sunarak büyük fırsatlar sunuyor. Araç satın almayı düşünenler için cazip alternatifler içeren bu ilanlardan en dikkat çekenleri sizin için derledik. İşte uygun fiyatlı 2. el otomobillerin detaylı fiyat listesi...

Giriş: 26.06.2024 08:47 Güncelleme: 26.06.2024 09:26
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Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

SGK'nın yayınladığı icralık otomobil ilanları, piyasa değerinin altında fiyatlarla satışa sunulan araçlar içermesi nedeniyle büyük ilgi görüyor. İşte SGK'dan satılık otomobil ilanları...

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Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

2017 MODEL SKODA 1 MİLYON 100 BİN TL

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Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

2006 MODEL SUZUKI 200 BİN TL

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Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

2014 MODEL RENAULT 630 BİN TL

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Ucuza satılık 2. el ilanlarını gören akın ediyor: SGK’dan satılık Fiat sadece 500 bin TL!

2014 MODEL FIAT 500 BİN TL