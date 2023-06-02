02 Haziran 2023, Cuma
Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır (0) araçlarda fiyatlar güncellendi! TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023
Otomobil fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır araçlarda merak edilen markaların başında ise Toyota geliyor. 2023 Haziran ayı itibarıyla fiyat listesi güncellendi. Toyota Yaris Cross, Corolla modellerinin güncel fiyatlarını sizin için derledik. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 08:24
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