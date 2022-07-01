TOGG ne kadar olacak? TOGG'un fiyatıyla ilgili flaş gelişme! Komisyondan geçti
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 160 KW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece TOGG tarafından yapılan üretim destelenecek.
Giriş Tarihi: 01.07.2022
09:13 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
09:37
Kamu çalışanlarının ek göstergesini 3600'e çıkaran, en düşük emekli aylığın 3 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle TOGG'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 KW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece TOGG tarafından yapılan üretim destelenecek.
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YERLİ OTOMOBİLE KORUMA: TOGG'UN FİYATINA ETKİ EDECEK TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Eltiaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini anımsattı. Elitaş, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti. Elitaş yeni düzenleme ile yerli üretimi cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
100 MİLYARLIK KAYNAK
Kanun teklifi ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Bankalara 2023 yılı için kurumlar vergisini yüzde 25'e çıkaran düzenlemede değişikliğe gidilerek, bu oran sürekli hale getiriliyor.
FİŞ, FATURA VERMEYENLER
Teklif ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun belge düzenine uyulmaması konusunda öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna göre fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor.
Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, yılda en fazla verilebilecek ceza miktarı ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.