TOGG ne kadar olacak? TOGG’un fiyatıyla ilgili flaş gelişme! Komisyondan geçti

Kamu çalışanlarının ek göstergesini 3600'e çıkaran, en düşük emekli aylığın 3 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle TOGG'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 KW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece TOGG tarafından yapılan üretim destelenecek.