17 Şubat 2022, Perşembe
TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?
Elektrikli araçlarda sürücü için görüntü teknolojisi geliştiren Türk şirket Vision CEO'su Orkun Oğuz, yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. Oğuz söylemlerinde TOGG ile görüşmeye başladıklarını dile getirdi. Peki Türk şirketin sağladığı teknoloji AR HUD nedir? AR HUD tekonolojisi, artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ile özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknoloji ile aracın ön camına yansıtılabiliyor.
Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 12:40
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