TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

"Orada şhort list olup sonra ikisini de aldık. Bunlardan bir tanesi BMW, diğeri Japon bir firma. İkisinde de araçlardaki test aşamasındayız. Bu arada bazı EV'lerle de görüşüyoruz. EV olarak ilk Togg ile görüşmeye başladık. EV'lerden biriyle ilerleyecek olursak piyasaya çok daha erken çıkmamız mümkün olacak.