17 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

Elektrikli araçlarda sürücü için görüntü teknolojisi geliştiren Türk şirket Vision CEO'su Orkun Oğuz, yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG hakkında açıklamalarda bulundu. Oğuz söylemlerinde TOGG ile görüşmeye başladıklarını dile getirdi. Peki Türk şirketin sağladığı teknoloji AR HUD nedir? AR HUD tekonolojisi, artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ile özellikle gösterge panelinde hız, devir, vites, etraftaki araçların konum ve hızları gibi tüm bilgiler bu teknoloji ile aracın ön camına yansıtılabiliyor.

Giriş Tarihi: 17.02.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2022 12:40
  • 1
  • 13
TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

2 yıl içinde dünya genelinde 350'nin üstünde elektrikli araç (EV) modeli yollarda olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı EV piyasasında, araçları birbirinden ayrıştıracak donanım ve yazılım teknolojileri de tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynayacak. AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ise EV pazarında rekabeti çeşitlendirecek alanlar arasında. Dünyada bu teknolojiyi üreten 3 şirket var ve bunlardan birinin kurucuları Türk.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

30 yılı aşkın bir süredir optik yansıtma ve görüntüleme teknolojilerine yoğunlaşan Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ürey'in geliştirdiği gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram teknolojisi, sürücünün görüş açısındaki bütün unsurları derinlikleriyle tespit edebilen bir özelliğe sahip.

  • 3
  • 13
TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

Amaçlarının otomotiv sektöründe AR HUD pazarını domine etmek olduğunu dile getiren CY Vision CEO'su Orkun Oğuz, "AR HUD'da dünyada şu anda 3 tane şirket yarışıyor ama ilk defa biz nihai ürünümüzü sergiledik. Ocak ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkardığımız ürünümüzün 500'e yakın demosunu yapıp dağıttık. Şu anda herkes bizim gibi birkaç OEM'le (Orijinal Ekipman Üreticisi) deneme aşamasında" dedi.

  • 4
  • 13
TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

TOGG'LA GÖRÜŞME AŞAMASINDA

Orkun Oğuz, diğer ürün geliştiricilerden en büyük farklarını yoldaki her derinliği aynı anda gösterebilme yetenekleri olarak açıklıyor. Bu farkın otomotiv endüstrisinde hemen karşılık bulduğunu kaydeden Oğuz, bu sayede 2-3 tane OEM'in konsept geliştirme fazına katıldıklarını anlatıyor:

  • 5
  • 13
TOGG dünyadaki en iyi 3 şirketten biriyle görüşüyor! AR HUD yerli ve milli otomobilde olacak mı?

"Orada şhort list olup sonra ikisini de aldık. Bunlardan bir tanesi BMW, diğeri Japon bir firma. İkisinde de araçlardaki test aşamasındayız. Bu arada bazı EV'lerle de görüşüyoruz. EV olarak ilk Togg ile görüşmeye başladık. EV'lerden biriyle ilerleyecek olursak piyasaya çok daha erken çıkmamız mümkün olacak.