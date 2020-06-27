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Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

Araçlardan hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Bir çok kişi ikaz lambalarını dikkate almasa da o uyarılar arabalar için kimi zaman hayati önem taşıyabiliyor. İşte araba ikaz işaretlerinin anlamları...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 13:31
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Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

Her gün milyonlarca kişi evine, işine gitmek, bazen de seyahat etmek için trafiğe çıkıyor ama sadece bazı sürücüler arabalardaki uyarı lambalarının anlamını biliyor. Bir çok kişi ikaz lambalarını dikkate almasa da o uyarılar arabalar için kimi zaman hayati önem taşıyabiliyor. İşte araba ikaz işaretlerinin anlamları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR