Sürücüler dikkat! Çoğu kimse bunları bilmiyor...

Araçlardan hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli. Bir çok kişi ikaz lambalarını dikkate almasa da o uyarılar arabalar için kimi zaman hayati önem taşıyabiliyor. İşte araba ikaz işaretlerinin anlamları...