Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

Otomobil fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil ve ikinci el otomobil almayı planlayan vatandaşlar, piyasalardaki son gelişmeleri araştırıyor. ÖTV indiriminin olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, durgunluk yaşanan ikinci el piyasasında da fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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