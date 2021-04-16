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Haberler Galeri Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

Otomobil fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sıfır otomobil ve ikinci el otomobil almayı planlayan vatandaşlar, piyasalardaki son gelişmeleri araştırıyor. ÖTV indiriminin olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, durgunluk yaşanan ikinci el piyasasında da fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyor. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 12:43
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Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

Son dakika... Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle otomotiv piyasası durma noktasına gelmişti. İkinci el araç fiyatlarındaki sert yükselişin ardından fiyatların ne zaman düşeceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Öte yandan ÖTV indiriminin olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖTV indirimi konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası piyasalarda tedirginlik yaşandı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el araç alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak ediliyor. Uzmanlar fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini vurguluyor.

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Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

İKİNCİ EL ONLİNE OTO PAZARINA MARTTA BAHAR HAVASI GELDİ

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, martta ayında şubat ayına göre yüzde 48 artarken, araç fiyatları bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu.

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Son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son durum

Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi.