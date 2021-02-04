Son dakika: 10 bin liraya hurdadan aldığı külüstür otomobile ev parası teklif ettiler! Yüzlerine bile bakmadı

Son dakika: Bir oto sanayi sitesinde kaderine terk edilmiş külüstür bir arabayı 10 bin TL'ye alan oto sanayi ustası, aracına yaptığı bakımla görenleri hayretler içinde bıraktı. "Bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirten olayın adresi Siirt. Ferhat Tekin adlı oto sanayi ustası, 1990 model külüstür bir aracı, baştan sona tekrar dizayn etti. Görenlerde büyük beğeni toplayan bu otomobile, birçok kişi yüksek rakamlar teklif etti. Aracına olan sevgisi yüzünden sanayi ustası 250 bin TL'yi geri çevirdiğini açıkladı.