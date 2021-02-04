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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 10 bin liraya hurdadan aldığı külüstür otomobile ev parası teklif ettiler! Yüzlerine bile bakmadı Son dakika: 10 bin liraya hurdadan aldığı külüstür otomobile ev parası teklif ettiler! Yüzlerine bile bakmadı Son dakika: Bir oto sanayi sitesinde kaderine terk edilmiş külüstür bir arabayı 10 bin TL'ye alan oto sanayi ustası, aracına yaptığı bakımla görenleri hayretler içinde bıraktı. "Bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirten olayın adresi Siirt. Ferhat Tekin adlı oto sanayi ustası, 1990 model külüstür bir aracı, baştan sona tekrar dizayn etti. Görenlerde büyük beğeni toplayan bu otomobile, birçok kişi yüksek rakamlar teklif etti. Aracına olan sevgisi yüzünden sanayi ustası 250 bin TL'yi geri çevirdiğini açıkladı. Giriş Tarihi: 04.02.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021 16:19
Siirt'te 20 yıldır oto sanayi ustası olan Ferhat Tekin, çürümeye terk edilmiş 1990 model hurda aracı görünce, 10 bin liraya satın aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aracı baştan sona yenileyerek 50 bin lira masraf eden Tekin, aracı yürür duruma getirdi. Daha sonra özenle bakımları yapılan 31 yaşındaki araç, rengi ve görselliği ile herkesin dikkatini çekmeye başladı.
Aracıyla her gün ilgilenen Tekin, satması için 250 bin lira teklif edildiği ama bunu kabul etmediğini dile getirdi. Tekin, "Hurda da gördüğüm araba hoşuma gitti, hobi olarak başlıyayım dedim. 10 bin liraya aldığım arabayı 50 bin lira harcadım.
Aracın motorunu indirip 4x4 şanzımanını baştan sona yeniledim. Arazide güzel bir şekilde gidecek şekilde. Araca ekstradan get yükseltme, kasa yükseltme jantlarını 5 santim dışarı çıkarma yaptım. Dıştan görünüşü de çok güzel gören çok beğeniyor almak istiyor. Arkadaşlarım 250 bin lira verdi, satmayı düşünmüyorum. Arabamı çok seviyorum" dedi.
Aracı almak için teklifte bulunduğunu belirten Caner Boz adlı müşteri, aracın çok hoşuna gittiğini, almak için teklifte bulunduğunu fakat ustanın aracı satmadığını söyledi.