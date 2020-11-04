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Haberler Galeri Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla... Pandemi dönemiyle birlikte artan otomobil satışları yüzleri güldürdü. Türkiye'de binlerce araç sürücüsünün en çok tercih ettiği markalar belli oldu. İşte marka marka o liste...

Giriş Tarihi: 04.11.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 13:22
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Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

Otomobil almak isteyenler, markaların satış rakamlarını merak ediyor. Bu yılın ocak-eylül dönemine ilişkin en çok satılan araçlar listesi belli oldu

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

İşte milyonlarca sürücünün merakla takip ettiği en çok satılan araçlar listesi..

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Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

1 - FIAT

Satılan araç: 104.526

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Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

2 - RENAULT

Satılan araç: 77.396

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Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

3 - FORD

Satılan araç: 67.173