Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla...

Sıfır ve ikinci araç almak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobil markaları belli oldu! 104.526 adet satışla... Pandemi dönemiyle birlikte artan otomobil satışları yüzleri güldürdü. Türkiye'de binlerce araç sürücüsünün en çok tercih ettiği markalar belli oldu. İşte marka marka o liste...